18:00, 3 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили блокировку популярной у детей игры Roblox

Депутат Милонов: Блокировка популярной у детей игры Roblox — вынужденная мера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Munif Rifa'i / Shutterstock / Fotodom

Блокировка популярной у детей игры Roblox — вынужденная мера, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«[Администраторы] игры Roblox сами по-свински поступили. Потому что они изначально нашим детям там заблокировали доступ. Поиграли в санкции. Но Roblox не обеспечивает безопасность наших детей. Он позволяет неизвестным людям, третьим лицам, негодяям втираться в доверие через эту игру и давать детям разные инструкции», — объяснил Милонов.

По словам депутата, во время игры к детям могли в любой момент подключиться неизвестные и под видом виртуальных персонажей начать обрабатывать малолетних пользователей.

«Вы даже знать об этом не будете. Вот в чем беда. Поэтому да, к сожалению, это вынужденная мера. Но могу сказать, не надо сильно переживать на эту тему. Уж недостатка игрушек у детей точно нет», — заключил он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Roblox. Отмечается, что доступ к игре был ограничен в связи с распространением в игре материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Также, как рассказали в Роскомнадзоре, на платформе размещались призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

