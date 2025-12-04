Реклама

Наука и техника
18:08, 4 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

RSNA: Воздействие загрязненного воздуха связано с поражением коронарных сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Evgenii Panov / Shutterstock / Fotodom  

Долговременное воздействие городского воздуха — даже при уровнях загрязнения, близких к нормативам, — связано с более выраженным поражением коронарных сосудов. К такому выводу пришли радиологи Университета Торонто, представившие крупный анализ КТ-данных более чем 11 тысяч взрослых на ежегодной конференции RSNA.

Исследователи сопоставили адреса проживания участников с 10-летними показателями загрязнения воздуха и оценили три ключевых маркера сердечно-сосудистого риска: кальциноз артерий, общий объем атеросклеротических бляшек и степень их сужения. Выяснилось, что повышение концентрации PM2.5 всего на 1 микрограмм на кубический метр сопровождалось ростом кальциевого индекса на 11 процентов, увеличением вероятности выраженного атеросклероза на 13 процентов и почти на четверть — риска значимого сужения коронарных артерий. Азотистые оксиды давали аналогичный, хотя и менее выраженный эффект.

Особенно заметные изменения наблюдались у женщин, у которых длительное воздействие PM2.5 было связано с более тяжелым кальцинозом и сужением сосудов, тогда как у мужчин — с общей бляшечной нагрузкой. По словам авторов, механизмы половых различий пока неясны, но результаты подтверждают: загрязнение воздуха — важный и, главное, модифицируемый фактор сердечно-сосудистого риска, который действует задолго до появления первых симптомов.

Ранее стало известно, что обычное УЗИ сонных артерий может быстро выявлять мужчин с повышенным риском сердечной недостаточности.

