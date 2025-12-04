Реклама

21:04, 4 декабря 2025Экономика

Российская певица отказалась от штор за миллион рублей

Виктория Дайнеко отказалась от штор за 1,2 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Дайнеко отказалась от штор, которые ей предложили купить по скидке за 1,2 миллиона рублей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, с ней связались представители одной из компаний и предложили скидку на шторы за упоминание в соцсетях. Дайнеко отправила специалистам информацию о количестве и размере окон на своей даче, для которой хотела бы получить шторы, после чего получила смету.

«900-1,2 миллиона со скидкой. Может быть, я наивная и ничего удивительного мне не озвучили, но мне кажется, у меня на полное обустройство всего дома таких цифр не выходило даже близко», — заявила певица. Она отметила, что посмеялась и отказалась от предложения.

Ранее жена певца Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова нашла способ необычно украсить новогоднюю елку. Она показала результат на видео.

