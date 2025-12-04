Российская певица отказалась от штор за миллион рублей

Виктория Дайнеко отказалась от штор за 1,2 млн рублей

Российская певица Виктория Дайнеко отказалась от штор, которые ей предложили купить по скидке за 1,2 миллиона рублей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам артистки, с ней связались представители одной из компаний и предложили скидку на шторы за упоминание в соцсетях. Дайнеко отправила специалистам информацию о количестве и размере окон на своей даче, для которой хотела бы получить шторы, после чего получила смету.

«900-1,2 миллиона со скидкой. Может быть, я наивная и ничего удивительного мне не озвучили, но мне кажется, у меня на полное обустройство всего дома таких цифр не выходило даже близко», — заявила певица. Она отметила, что посмеялась и отказалась от предложения.

