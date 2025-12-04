Реклама

05:01, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

В Китае оценили реакцию Японии на жесткий российский ответ

Sohu: Япония ошеломлена жестким российским ответом на ракеты в Окинаве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Япония была ошеломлена жестким российским ответом на желание разместить ракеты средней дальности на острове Йонагуни в префектуре Окинава. Реакцию Токио оценили журналисты китайского портала Sohu. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Между Китаем и Японией разразился дипломатический кризис после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити о готовности вмешательства, если Пекин решит установить контроль над Тайванем. В момент предельного накала ситуации в нее вмешалась Москва, отметили обозреватели.

«Санаэ Такаити была ошеломлена — россияне начали действовать против Японии», — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что Японию резко раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предупредила, что Москва оставляет за собой право ответа в случае появления на острове Йонагуни японских ракет.

Sohu отмечает, что Москва и Пекин объединили усилия в противостоянии с Японией, и теперь Токио предстоит иметь дело с двумя сильными противниками. Обозреватели видят для Такаити два пути — либо отступить, признав свои ошибки, либо поплатиться за подобную политику.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что его страна выступает за заключение мирного договора с Россией, но посредством решения вопроса о принадлежности «четырех северных островов», которыми в Токио называют южную часть российских Курильских островов.

