23:11, 5 декабря 2025

Российский аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты

Росавиация: В аэропорту Тамбова введены временные ограничения
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В аэропорту Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры были приняты 5 декабря около 22:34 по московскому времени. Ограничения в воздушной гавани необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале объявил о введении режима беспилотной опасности. На территории региона для безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.

