Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

Финансист Шнейдерман заявил, что у рекордного курса рубля есть четыре причины

Рекордный курс рубля и одновременное падение курса доллара в начале декабря связано с макроэкономической стабильностью в России и изменением структуры внешнеторговых расчетов. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с агентством «Прайм».

Шнейдерман объяснил, что предприятия активнее проводят экспортные расчеты в рублях. Это в свою очередь снижает потребность бизнеса в валюте и поддерживает курс рубля. По словам специалиста, роль также играют низкий спрос на иностранную валюту и действия импортеров.

Финансист подчеркнул, что быстрый разворот этих тенденций будет маловероятным. Он отметил, что текущая конфигурация валютного рынка в ближайшее время сохранится.

Рубль продолжает стремительно укрепляться к доллару последние несколько дней. Накануне, 5 декабря, котировки американской валюты в моменте опустились до 75 рублей. На минимуме котировки американской валюты упали до отметки примерно в 74,77 рубля.