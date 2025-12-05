Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 5 декабря 2025Экономика

Курс доллара обвалился

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе торгов в пятницу, 5 декабря, курс доллара на международном рынке Форекс впервые с 11 мая 2023 года опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме котировки американской валюты упали до отметки примерно в 74,77 рубля. Столь низких значений на торговой площадке не наблюдалось в последние более чем 2,5 года. Ближе к 14:05 по московскому времени курс резервной валюты отыграл большую часть падения и поднялся в район 76,6 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,78 процента.

Рубль продолжает стремительно укрепляться к доллару последние несколько дней. Накануне, 4 декабря, котировки американской валюты в моменте опустились ниже 76 рублей. Официальный курс доллара от Центробанка, в свою очередь, снизился до 76,97 рубля.

Ряд экспертов называют нынешние котировки российской валюты излишне крепкими. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что текущий расклад сил в паре доллар-рубль не идет на пользу ни федеральному бюджету, ни отечественным экспортерам. Более оптимальным коридором он счел диапазон 90-100+ рублей за доллар. При реализации подобного сценария выручка ориентированных на внешние рынки российских компаний стала бы расти, а нуждающиеся в господдержке отрасли могли бы рассчитывать на увеличение госфинансирования. Текущие же котировки рубля руководитель банка счел вредными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на удар ВСУ по Грозному

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

    Макрон сделал заявление после слов о предательстве США

    В постсоветской стране анонсировали чрезвычайную ситуацию

    Раскрыт мотив расчленившего знакомого россиянина

    Собчак предсказала итог скандала с квартирой Долиной

    Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

    Оценена вероятность появления ядовитых насекомых в Москве из-за изменений климата

    В «Азове» пригрозили Раде дезертирством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok