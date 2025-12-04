Курс доллара к рублю упал до минимума

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года

В ходе торгов в четверг, 4 декабря, курс доллара на международном рынке Форекс в моменте опустился ниже 76 рублей, достигнутый результат оказался минимальным за последние более чем 2,5 года. О заметном укреплении российской валюты свидетельствуют данные площадки.

К 17:51 по московскому времени котировки американской валюты снизились до 75,72 рубля. На минимуме доллар торговался в районе 75,43 рубля. Столь низких значений на рынке Форекс не фиксировалось с 12 мая 2023 года. Ближе к 18:42 котировки частично отыграли падение и достигли 77,21 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,5 процента.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Глава ВТБ Андрей Костин называл текущие котировки российской валюты вредными не только для отечественных экспортеров, но и для федерального бюджета. При таком раскладе сил в паре рубль-доллар, отметил он, ориентированные на внешние рынки компании теряют в выручке, а оказавшиеся в кризисной ситуации отрасли не могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь из госказны.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, в свою очередь, заявил, что наблюдающееся укрепление рубля к доллару может оказаться недолгим. В случае заключения мирной сделки по Украине, отметил он, санкционное давление западных стран на российский экспорт может в значительной мере ослабнуть, что рискует привести к снижению цен на основные категории отечественной продукции, включая нефть. В этом случае доллар сможет резко укрепиться к рублю, но и эта динамика, по мнению эксперта, вряд ли окажется долгосрочной.