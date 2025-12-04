Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 4 декабря 2025Экономика

Курс доллара к рублю упал до минимума

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ходе торгов в четверг, 4 декабря, курс доллара на международном рынке Форекс в моменте опустился ниже 76 рублей, достигнутый результат оказался минимальным за последние более чем 2,5 года. О заметном укреплении российской валюты свидетельствуют данные площадки.

К 17:51 по московскому времени котировки американской валюты снизились до 75,72 рубля. На минимуме доллар торговался в районе 75,43 рубля. Столь низких значений на рынке Форекс не фиксировалось с 12 мая 2023 года. Ближе к 18:42 котировки частично отыграли падение и достигли 77,21 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,5 процента.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Глава ВТБ Андрей Костин называл текущие котировки российской валюты вредными не только для отечественных экспортеров, но и для федерального бюджета. При таком раскладе сил в паре рубль-доллар, отметил он, ориентированные на внешние рынки компании теряют в выручке, а оказавшиеся в кризисной ситуации отрасли не могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь из госказны.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, в свою очередь, заявил, что наблюдающееся укрепление рубля к доллару может оказаться недолгим. В случае заключения мирной сделки по Украине, отметил он, санкционное давление западных стран на российский экспорт может в значительной мере ослабнуть, что рискует привести к снижению цен на основные категории отечественной продукции, включая нефть. В этом случае доллар сможет резко укрепиться к рублю, но и эта динамика, по мнению эксперта, вряд ли окажется долгосрочной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok