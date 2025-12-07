Рэпер Гуф сравнил Долину со злодейкой из известного мультфильма

Рэпер Гуф сравнил Долину с Круэллой

Рэпер Гуф (настоящее имя исполнителя — Алексей Долматов — прим.«Ленты.ру») сравнил певицу Ларису Долину со злодейкой из мультфильма «101 далматинец». Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я даже понятия не имею, что у нее происходит, кого она кинула… Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит», — написал он в сторис.

Исполнитель возмутился новостным потоком о Долиной и назвал певицу Круэллой Де Виль.

Россияне начали критиковать артистку в соцсетях после того, как суд оставил Долиной квартиру, которую она продала покупательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что передала полученные деньги мошенникам. При этом Лурье потраченные на жилье средства не вернули.