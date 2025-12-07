Реклама

В Москве гаишник остановил грузовик с водителем без сознания и попал на видео

Алина Черненко

В Москве инспектор ДПС остановил грузовик с водителем без сознания и предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями. Инцидент попал на видео, которое опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что старший лейтенант полиции Павел Сметанин находился на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина и заметил большегруз, который двигался по полосе встречного движения. Несмотря на то, что полицейские перекрыли путь служебным автомобилем, фура не останавливалась.

Гаишник быстро оценил ситуацию, открыл дверь движущегося грузовика и увидел, что водитель был без сознания. Он поднялся в кабину и остановил транспортное средство. На место происшествия вызвали скорую помощь, но спасти водителя большегруза не удалось.

«Оперативные и решительные действиям сотрудника Госавтоинспекции позволили предотвратить аварию, в которой могли пострадать водители других автомобилей и пешеходы», — написала Волк.

В конце ноября пьяная автомобилистка устроила жесткое ДТП во время погони от полиции в Москве. Машину разорвало на две части.

