19:29, 8 декабря 2025Ценности

Бьянка Цензори сняла шорты и прикрыла ими лицо от папарацци

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори прикрыла шортами лицо от папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gamr / Khrome / Backgrid / Legion-Media

Жену американского рэпера Канье Уэста, австралийского дизайнера Бьянку Цензори в откровенном виде запечатлели на улице. Соответствующие фото и видео приводит Daily Mail.

Папарацци заметили 30-летнюю избранницу музыканта на улице в Лос-Анджелесе, когда она направлялась в центр ухода за кожей Biologique Recherche Ambassade. Знаменитость предстала перед камерой в коричневом наряде, который состоял из обнажающего плечи и ягодицы боди, прозрачных колготок и мини-шортов. При этом она сняла последние, чтобы прикрыть ими лицо от фотографов.

В свою очередь, отмечается, что полицейский выписал Цензори штраф, поскольку она припарковалась на месте, предназначенном для инвалидов.

В ноябре младшая сестра Бьянки Цензори Анджелина Цензори опубликовала откровенное видео.

