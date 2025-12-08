Бьянка Цензори сняла шорты и прикрыла ими лицо от папарацци

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори прикрыла шортами лицо от папарацци

Жену американского рэпера Канье Уэста, австралийского дизайнера Бьянку Цензори в откровенном виде запечатлели на улице. Соответствующие фото и видео приводит Daily Mail.

Папарацци заметили 30-летнюю избранницу музыканта на улице в Лос-Анджелесе, когда она направлялась в центр ухода за кожей Biologique Recherche Ambassade. Знаменитость предстала перед камерой в коричневом наряде, который состоял из обнажающего плечи и ягодицы боди, прозрачных колготок и мини-шортов. При этом она сняла последние, чтобы прикрыть ими лицо от фотографов.

В свою очередь, отмечается, что полицейский выписал Цензори штраф, поскольку она припарковалась на месте, предназначенном для инвалидов.

В ноябре младшая сестра Бьянки Цензори Анджелина Цензори опубликовала откровенное видео.