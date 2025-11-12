Ценности
19:42, 12 ноября 2025Ценности

Сестра Бьянки Цензори опубликовала видео в прозрачном платье

Сестра дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори опубликовала откровенное видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @angelinacensori

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори опубликовала откровенное видео. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя родственница знаменитости предстала перед камерой в прозрачном белом макси-платье. Оформленный кружевом наряд американского бренда Mirror Palais стоимостью 995 долларов (примерно 81 тысяча рублей) обнажал грудь девушки, которая показала фигуру с разных ракурсов.

Также она распустила гладко уложенные волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В августе Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера прогулялась с мужем — американским рэпером Канье Уэстом.

