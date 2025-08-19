Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера прогулялась с Канье Уэстом

Дизайнер Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера сходила в кино с Канье Уэстом

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась с мужем — американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что пара посетила закусочную Denny's в Лос-Анджелесе, а затем отправилась в ближайший кинотеатр. При этом Цензори выбрала для выхода в свет черные микрошорты и голубой топ с тонкими бретелями и глубоким П-образным вырезом. Также девушка надела остроносые мюли на каблуках и отказалась от бюстгальтера.

В свою очередь, Уэст предстал перед камерой в черной ветровке с капюшоном, серых спортивных брюках и коричневых ботинках.

