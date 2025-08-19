Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 19 августа 2025Ценности

Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера прогулялась с Канье Уэстом

Дизайнер Бьянка Цензори в топе без бюстгальтера сходила в кино с Канье Уэстом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Blackbelts / BACKGRID / Legion-Media

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась с мужем — американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что пара посетила закусочную Denny's в Лос-Анджелесе, а затем отправилась в ближайший кинотеатр. При этом Цензори выбрала для выхода в свет черные микрошорты и голубой топ с тонкими бретелями и глубоким П-образным вырезом. Также девушка надела остроносые мюли на каблуках и отказалась от бюстгальтера.

В свою очередь, Уэст предстал перед камерой в черной ветровке с капюшоном, серых спортивных брюках и коричневых ботинках.

Ранее в августе Бьянка Цензори в откровенном боди залезла в прозрачный шар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Пугачева дала совет внуку Эдиты Пьехи

    Российская пенсионерка решила заживо сжечь многодетную семью в доме

    Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

    В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

    Мужчин предупредили о тревожном симптоме нескольких опасных заболеваний

    Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

    Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

    В России заметили рост скрытой безработицы

    Трамп обратился с предложением к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости