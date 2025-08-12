Жена Канье Уэста в откровенном боди залезла в прозрачный шар

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в серебристом боди залезла в прозрачный шар

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде залезла в прозрачный шар. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста позировала перед камерой, забравшись в гидросферу на улице. Она предстала перед камерой в серебристом боди с глубоким декольте и высокими вырезами для ног. Также избранница музыканта надела остроносые туфли на шпильках в тон наряду и распустила волосы.

Известно, что автором данных кадров стал соотечественник Цензори — фотограф и бывший манекенщик Гадир Раджаб.

В июне Канье Уэст заплатил Цензори за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет.