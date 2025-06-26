Канье Уэст заплатил своей жене за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет

Канье Уэст заплатил жене Цензори 7,8 миллиона рублей за выход в бикини из конфет

Американский рэпер Канье Уэст заплатил жене, австралийскому дизайнеру Бьянке Цензори за прогулку по Нью-Йорку в откровенном образе. Об этом пишет The Sun со ссылкой на анонимный источник.

Музыкант предложил своей избраннице 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей) за выход в свет в бикини, сделанном полностью из съедобных конфет. При этом, как утверждает инсайдер, сначала Цензори отказала ему, но затем согласилась.

По словам собеседника портала, Уэст одевает супругу в самые экстравагантные наряды не только для того, чтобы его «дерзкий образ» прочно держался в центре внимания общественности, но и для того, чтобы все считали ее «самой сексуальной женщиной на свете». «Многие наряды ей не по вкусу. Но она говорит ему, что будет их носить, если ей заплатят», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и Бьянка Цензори попали в объективы папарацци в неожиданных нарядах и взволновали общественность.

