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09:44, 26 июня 2025Ценности

Неожиданные наряды Канье Уэста и Бьянки Цензори на новых фото взволновали общественность

Мария Винар

Кадр: dailymail.co.uk

Американский рэпер Канье Уэст и его жена, австралийский дизайнер Бьянка Цензори попали в объективы папарацци в неожиданных нарядах и взволновали общественность. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Знаменитостей заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. 48-летний музыкант предстал перед камерами в темных джинсах, серых ботинках и белой футболке, поверх которой был надет розовый свитер. Его 30-летняя избранница, в свою очередь, вышла на публику в черных колготках, боди с открытыми плечами и белых босоножках с завязками.

Читатели портала оценили внешний вид знаменитостей в комментариях под материалом. «Ого, они выглядят нормально. Что-то тут не так», «Заменили ли инопланетяне Канье клоном? Если да, то могли ли они заменить и его жену», «Не узнал Бьянку в одежде», «Он держит ее полуголой, в то время как он полностью прикрыт», «Приятно видеть ее одетой», «Наряды для ограбления заправок и винных магазинов», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли Бьянку Цензори у отеля Chateau Marmont в откровенном образе и с неожиданной вещью в руках.

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