11:45, 8 декабря 2025Мир

Орбан раскрыл планы ЕС по войне с Россией

Орбан: ЕС готовится к приему Украины и к войне с Россией к 2030 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого военного конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС», — написал венгерский премьер.

Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств-членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.

Ранее Орбан заявил, что ближайшие дни станут ключевыми и самыми опасными для украинского конфликта. «Наступил ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет», — отметил политик.

