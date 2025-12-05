Реклама

Орбан заявил о решающем моменте в украинском конфликте

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В ближайшие дни наступит ключевой и опасный момент для украинского конфликта, так как его возможное прекращение определит судьбу Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Наступил ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет», — отметил политик.

По словам Орбана, переговоры России и США способны «потушить этот огонь». Он подчеркнул, что Венгрия «выдохнет с облегчением», если мирный процесс будет успешным.

Ранее Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов.

