16:20, 5 декабря 2025

Орбан раскрыл справедливый страх Брюсселя

Орбан: Бельгия справедливо боится проиграть суд в случае конфискации активов РФ
Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Бельгийцы не хотят рисковать, потому что, если они проиграют международный судебный процесс, они будут разорены», — отметил политик.

Орбан подчеркнул, что если Бельгия продолжит сопротивляться давлению Европейского союза (ЕС) в вопросе изъятия российских активов, то лидерам стран Европы придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Киева и поддержать усилия США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.

