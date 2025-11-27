Путин высказался об ответе на конфискацию российских активов в Европе

Правительство вырабатывает ответ на конфискацию активов России в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — рассказал глава государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами. Дипломат подчеркнула, что, по сути-то, эти российские активы захвачены представителями стран Европейского Союза.