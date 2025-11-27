Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 27 ноября 2025Мир

Путин высказался об ответе на конфискацию российских активов в Европе

Путин: Правительство вырабатывает ответ на конфискацию активов РФ в Европе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Правительство вырабатывает ответ на конфискацию активов России в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — рассказал глава государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами. Дипломат подчеркнула, что, по сути-то, эти российские активы захвачены представителями стран Европейского Союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

    Путин высказался о мигрантах в России

    Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов России

    Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

    Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

    «Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

    Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

    Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

    Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

    Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости