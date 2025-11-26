Захарова указала на захват российских денег после заявления Макрона

Мир
Захарова: Из заявления Макрона становится ясно, что деньги России захвачены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Из заявления президента Франции Эммануэля Макрона становится ясно, что российские деньги захвачены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Он [Макрон] заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами, вот теми самыми денежными средствами, которые находятся сейчас на счетах», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что, по сути-то, эти российские активы захвачены представителями стран Европейского Союза.

Ранее Захарова назвала полной абракадаброй заявление Макрона по российским активам. По ее словам, французский лидер пытается забить повестку заявлениями о праве Европы на замороженные активы России.

