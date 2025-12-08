Реклама

08:21, 8 декабря 2025Россия

Стало известно о смерти освобождавшего страны Европы от фашизма 106-летнего ветерана

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Стало известно о смерти освобождавшего страны Европы от фашизма 106-летнего ветерана Василия Дыгая. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram.

Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В 1941 году был призван в Красную Армию, воевал на Северо-Кавказском фронте. В частности, Дыгай принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу в Великой Отечественной войне он встретил под Прагой.

В августе 1945-го дивизию, в которой он служил, перебросили в Монголию, где он участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии.

«Даже в преклонном возрасте Василий Филиппович сохранял военную выправку. Стойкий, отважный человек. Как и практически все представители поколения победителей», — написал Кобзев.

