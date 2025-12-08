Реклама

Бывший СССР
12:06, 8 декабря 2025

В Раде действия Зеленского описали словами «продолжаем раздражать главного союзника»

Гончаренко: Зеленский продолжает раздражать главного союзника Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает раздражать Вашингтон — главного союзника Киева. Отказ Зеленского прочитать мирный план к переговорам с лидером США Дональдом Трампом раскритиковал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Друзья президента нажили кучу денег на защите энергетических объектов. Ну а плана почитать времени почему-то не хватило. Бывает. Мы все люди. Много дел», — говорится в публикации.

Он добавил, что Украина полностью зависит от США и действия Зеленского неадекватны с точки зрения попытки достижения мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он подчеркнул, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

