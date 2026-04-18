Россиянка описала семь стран фразой «дешевле и комфортнее Сочи»

Путешественница Елена, побывавшая в 17 странах за два года, описала семь из них фразой «дешевле и комфортнее Сочи». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Лидером рейтинга россиянки стал Китай, который «покорил ее с первого взгляда». Она подчеркнула, что на курортах этой страны Азии — острове Хайнань и в городе Санья — можно найти современные отели, чистые пляжи, ухоженные территории и очень внимательный сервис. Климат там максимально комфортный, все безопасно и понятно даже пенсионерам, добавила соотечественница.

Еще одной страной в подборке Елены оказался Таиланд. По ее словам, там легко устроить идеальный отпуск: утром — море, днем — экскурсии по островам, а вечером — массажи, рынки и вкусная еда. Инфраструктура на местных курортах развита, отелей — огромное количество, и почти всегда можно найти что-то под бюджет каждого туриста.

Кроме того, тревел-блогерша включила в личный рейтинг Вьетнам, который давно считается одним из самых выгодных направлений в Азии. «Пляжи здесь очень красивые — мягкий песок, чистая вода, потрясающие закаты. При этом цены на отели и еду остаются доступными. Даже хорошие гостиницы иногда стоят дешевле, чем простые варианты на российских курортах», — отметила Елена.

Автор публикации также добавила в свой список Узбекистан, где нет моря, но есть атмосфера, культура и гастрономия, Египет, который остается одним из самых доступных направлений для отдыха у моря, Турцию, где сервис — стабильно высокий, и Киргизию, где летом можно купаться и загорать по более низким ценам, чем на привычных курортах.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сравнила цены на отдых в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно». Она пояснила, что поездка на российский курорт обойдется дороже, чем в Бодрум с шикарными отелями all inclusive и высоким уровнем сервиса.

