18:04, 18 апреля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о личном согласии Зеленского на подрыв «Северных потоков»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский знал о плане диверсии на газопроводах «Северные потоки» и лично дал согласие на его реализацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование журналиста The Wall Street Journal Бояна Панчевски.

«Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру, как выразились два человека, знакомые с содержанием разговора», — говорится в материале.

Отмечается, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не всегда информировал Зеленского о подробностях операций на территории Украины. Однако в случае с «заграничной операцией» он проявил повышенную осторожность, он юридически переложил ответственность на своего руководителя.

По словам журналиста, летом 2022 года ЦРУ узнало о готовящейся диверсии и обратилось к Украине с требованием отменить операцию. Панчевски утверждает, что Зеленский приказал Залужному прекратить действия, но тот проигнорировал распоряжение.

