Лавров: Вопрос возобновления переговоров по Украине не является приоритетом

Вопрос возобновления переговоров по мирному урегулированию на Украине не является приоритетом для России, Москва не пытается навязать их другим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

«Тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали», — отметил он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что позиция Евросоюза по Украине говорит о психическом безумии ее лидеров, а его участие в конфликте на Украине становится более опасным. Он отметил, что конфликт в Иране стал серьезной проблемой для Украины, у которой есть трудности с ракетами противовоздушной обороны (ПВО) и поддержкой. Финский политик подчеркнул, что США переключили внимание на Иран, оставив Украину без поддержки.