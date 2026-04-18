Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 18 апреля 2026Мир

В МИД России высказались о возобновлении переговоров по Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вопрос возобновления переговоров по мирному урегулированию на Украине не является приоритетом для России, Москва не пытается навязать их другим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

«Тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали», — отметил он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что позиция Евросоюза по Украине говорит о психическом безумии ее лидеров, а его участие в конфликте на Украине становится более опасным. Он отметил, что конфликт в Иране стал серьезной проблемой для Украины, у которой есть трудности с ракетами противовоздушной обороны (ПВО) и поддержкой. Финский политик подчеркнул, что США переключили внимание на Иран, оставив Украину без поддержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о лопающемся терпении России

    Россияне массово пожаловались на свои iPhone

    В МИД России высказались о возобновлении переговоров по Украине

    «Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

    Лавров отказался называть Орбана пророссийским политиком

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый трехрядный внедорожник

    Пожизненно осужденный бывший сенатор попросил работу

    Лавров высказался о новом военном блоке Европы с участием Украины

    Буддистского монаха выгнали из монастыря за пристрастие к пиву

    Нардеп рассказал о принудительной депортации украинских мужчин из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok