Мема назвал политику Евросоюза в отношении Украины психическим безумием

Политика Европы в отношении Украины выглядит как психическое безумие ее лидеров, а участие Европейского союза (ЕС) в конфликте на Украине становится более рискованным. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

По его словам, военный конфликт в Иране оказался серьезной проблемой для Украины, у которой имеются трудности с получением ракет противовоздушной обороны (ПВО) и поддержки. Финский политик отметил, что США переключили внимание на Иран, оставив Украину без помощи.

«Теперь участие ЕС в войне становится всё более опасным... Европейские лидеры готовы отправлять своих сыновей умирать за Украину, что является по-настоящему ужасным сценарием, демонстрирующим психическое безумие всего коррумпированного руководства», — написал он.

Мема подчеркнул, что лидеры Евросоюза "презирают дипломатию" и ведут войну на всех фронтах.

Ранее замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что сторонники США обязаны взять на себя поддержку Украины. Он также призвал сторонников США увеличить финансирование и производство вооружений.