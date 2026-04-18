09:54, 18 апреля 2026

В Пентагоне высказались о поддержке Украины

Колби заявил, что поддержка Украины не должна зависеть только от США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Партнеры США обязаны взять на себя поддержку Украины. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби, его слова приводит Politico.

Он уточнил, что поддержка со стороны США основывалась на использовании ограниченных американских ресурсов, но сейчас такой подход становится неэффективным. По его мнению, Европе пора взять на себя ответственность за безопасность континента. Колби отметил, что такой шаг – «не вопрос выбора, а стратегическая необходимость».

«Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США», — подчеркнул он.

Специалист также призвал сторонников США увеличить финансирование и производство вооружений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США вряд ли смогут покинуть Североатлантический альянс. Он также добавил, что миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.

