«Воскресший» блогер-летчик Воевода записал видеообращение

Военблогер Воевода на видео заявил, что добровольно вернулся в часть

Пилот ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант и военблогер Алексей Земцов с позывным Воевода записал видеообращение. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

На записи Земцов заявил, что добровольно вернулся в часть, а также поблагодарил родителей и друзей, отговоривших его от «неправильного поступка». «Пообещали, что через СИЗО, но — дальше воевать», — добавил он.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов рассказал о конфликте на службе и неудачах в личной жизни, а еще о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет», — сказал он.

На следующий день появились данные, что Воевода может быть жив. «Судя по имеющейся информации, Воевода (Алексей Земцов) "воскрес" и не совершил непоправимого поступка. (...) Хорошо, что оказался живой. Плохо, что он как офицер использовал такую тему для привлечения внимания к себе и к ситуации. Не просто плохо, а ужасно», — написали авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

По одной из версий, родственники не дали Земцову совершить задуманное. Также сообщалось, что военблогер находился в бегах после самовольного оставления части.