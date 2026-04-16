В России назвали ужасным поступок записавшего предсмертное видео и «воскресшего» Воеводы

«Военный осведомитель» назвал ужасным запись предсмертного видео Воеводы

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», гвардии старший лейтенант Алексей Земцов совершил ужасный поступок, записав предсмертное видео. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

«Судя по имеющейся информации, Воевода (Алексей Земцов) "воскрес" и не совершил непоправимого поступка. (...) Хорошо, что оказался живой. Плохо, что он как офицер использовал такую тему для привлечения внимания к себе и к ситуации. Не просто плохо, а ужасно», — написали авторы канала.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео. В них Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести», а также рассказал о конфликте на службе и неверности своей супруги. Помимо того, он начал утверждать, что его подозревают в дискредитации Вооруженных сил России.

Воевода отметил, что если этот пост опубликован — значит, его нет в живых, однако утром 16 апреля стало известно, что родственники помешали Земцову совершить задуманное.

Позже Telegram-канал Fighterbomber и военблогер Кирилл Федоров сообщили, что Воевода вышел на связь после публикации предсмертного видео.