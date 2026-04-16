Военблогер рассказал о звонке записавшего предсмертное видео Воеводы «с того света»

Вышедший на связь военблогер Воевода отказался говорить, где находится

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, вышедший на связь после записи предсмертного видео, отказался говорить, где находится. Подробности разговора раскрыл в Telegram военблогер Кирилл Федоров, которому Воевода собирался передать свой канал.

«Он жив. Как я и предполагал вчера, когда почти все его похоронили, — написал Федоров. — Он на свободе».

По словам блогера, Земцов заявил, что ни с кем, кроме него, не разговаривал. О своем местонахождении офицер не рассказал. «Комментировать не хочу. Итак уже почти сутки не сплю. Пусть сам комментирует, я не его адвокат», — заключил Федоров, подчеркнув, что для него на этом тема закрыта.

Ранее о том, что Воевода вышел на связь, также сообщил Fighterbomber. Однако каких-то деталей он не привел.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что если этот пост опубликован — значит, его нет в живых.

Однако утром появилась информация, что Воевода жив. По одной из версий, родственники не дали ему совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть. В свою очередь, Telegram-канал «Повернутые на войне», который Земцов вел до лета 2023 года, заявил, что летчика исключили из администраторов после кражи денег за уничтоженный Bradley, предназначенных экипажу Ка-52.