15:32, 16 апреля 2026

Военблогер рассказал о звонке записавшего предсмертное видео Воеводы «с того света»

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, вышедший на связь после записи предсмертного видео, отказался говорить, где находится. Подробности разговора раскрыл в Telegram военблогер Кирилл Федоров, которому Воевода собирался передать свой канал.

«Он жив. Как я и предполагал вчера, когда почти все его похоронили, — написал Федоров. — Он на свободе».

По словам блогера, Земцов заявил, что ни с кем, кроме него, не разговаривал. О своем местонахождении офицер не рассказал. «Комментировать не хочу. Итак уже почти сутки не сплю. Пусть сам комментирует, я не его адвокат», — заключил Федоров, подчеркнув, что для него на этом тема закрыта.

Ранее о том, что Воевода вышел на связь, также сообщил Fighterbomber. Однако каких-то деталей он не привел.

Материалы по теме:
«Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не поверили
«Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не поверили
Сегодня
«Живите честно». Боевой летчик-военблогер мог покончить с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии
«Живите честно». Боевой летчик-военблогер мог покончить с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии
Сегодня

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что если этот пост опубликован — значит, его нет в живых.

Однако утром появилась информация, что Воевода жив. По одной из версий, родственники не дали ему совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть. В свою очередь, Telegram-канал «Повернутые на войне», который Земцов вел до лета 2023 года, заявил, что летчика исключили из администраторов после кражи денег за уничтоженный Bradley, предназначенных экипажу Ка-52.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Найден способ снизить риск повторного инсульта без опасных осложнений

    Канадский хоккеист развеял мифы о России

    Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей

    В Латвии защищавшему русский язык депутату предложили подключиться к заседанию из тюрьмы

    Задержку зарплаты назвали тяжким грехом

    Россиян предупредили о штрафе за одно действие в метро Москвы

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео российского военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Все новости
