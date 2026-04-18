17:47, 18 апреля 2026Мир

Европейского лидера послали в Москву

Профессор Малинен предложил президенту Финляндии Стуббу посетить Москву
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Стубб. Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Президенту Финляндии Александру Стуббу лучше отказаться от посещения Ближнего Востока, направившись вместо этого в Россию. Такое предложение озвучил в социальной сети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Какого черта ты собираешься там делать? — спросил Малинен, отвечая на публикацию европейского лидера о предстоящем посещении им Иордании и Египта. — Финляндия движется к войне, потому что ты не справляешься со своими задачами здесь».

Следом Малинен заявил, что нужно «выгнать этого неудачника к чертовой матери оттуда». В качестве альтернативы он предложил послать Стубба в Москву, чтобы он выполнял там «свою настоящую работу».

Ранее Финляндии предрекли опасные времена из-за поддержки Украины Стуббом. Тот открыто призвал к увеличению военной помощи Киеву на фоне конфликта с Россией.

    Последние новости

    Раскрыта личность стрелка в Киеве

    Силовик распылил газовый баллончик в лицо рабочего в российском городе

    «Рубин» и «Акрон» разошлись миром в матче 25-го тура РПЛ

    Во Франции назвали истинную угрозу стране

    Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

    Зеленский сделал заявление о стрельбе в Киеве

    Откровенную фотосессию сожительницы Тимати оценили в сети фразой «тяжелая артиллерия»

    Киевский стрелок ликвидирован

    Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу

    Слова иранского лидера напугали Запад

    Все новости
