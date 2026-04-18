Профессор Малинен предложил президенту Финляндии Стуббу посетить Москву

Президенту Финляндии Александру Стуббу лучше отказаться от посещения Ближнего Востока, направившись вместо этого в Россию. Такое предложение озвучил в социальной сети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Какого черта ты собираешься там делать? — спросил Малинен, отвечая на публикацию европейского лидера о предстоящем посещении им Иордании и Египта. — Финляндия движется к войне, потому что ты не справляешься со своими задачами здесь».

Следом Малинен заявил, что нужно «выгнать этого неудачника к чертовой матери оттуда». В качестве альтернативы он предложил послать Стубба в Москву, чтобы он выполнял там «свою настоящую работу».

Ранее Финляндии предрекли опасные времена из-за поддержки Украины Стуббом. Тот открыто призвал к увеличению военной помощи Киеву на фоне конфликта с Россией.