10:36, 13 апреля 2026Мир

В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

Мема: Финляндию ждут опасные времена из-за увеличения поддержки Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Финляндию ждут опасные времена из-за желания президента Александра Стубба поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками. Финляндию ждут очень опасные времена», — написал он.

Так Мема отреагировал на информацию о том, что Стубб провел телефонный разговор с президентом Украины, в ходе которого они обсудили ситуацию на фронте и недавнюю поездку Зеленского в страны Персидского залива.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стране необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации. По словам Соскина, у людей нет желания «продолжать бойню».

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

    Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    Все новости
