Финляндию ждут опасные времена из-за желания президента Александра Стубба поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками. Финляндию ждут очень опасные времена», — написал он.

Так Мема отреагировал на информацию о том, что Стубб провел телефонный разговор с президентом Украины, в ходе которого они обсудили ситуацию на фронте и недавнюю поездку Зеленского в страны Персидского залива.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стране необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации. По словам Соскина, у людей нет желания «продолжать бойню».