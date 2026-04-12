В Киеве выступили с отчаянным заявлением о конфликте

Соскин заявил о необходимости для Украины выйти на мирное соглашение с Россией

Украине необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации в государстве. С таким заявлением выступил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина лежит в руинах. Поэтому единственный вариант сейчас — это выйти на подписание мирного договора. Больше никакого варианта нет. А какой есть? Какой?» — задался вопросом он.

По словам Соскина, у людей нет желания «продолжать бойню». Кроме того, у Украины нет ни денег, ни поддержки США, добавил он.

Ранее Соскин выразил мнение, что из-за проблем в энергетической сфере Украина может откатиться к крайне низкому уровню развития. Кроме того, он заявил, что власти Киева намерены ужесточить контроль и «закрутить гайки».