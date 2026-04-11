Соскин предупредил, что Украина может вернуться в каменный век

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы — Олег Соскин — в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что из-за проблем в энергетической сфере страна может откатиться к крайне низкому уровню развития.

«Из многих городов выехать на железнодорожном транспорте невозможно. Удары усиливаются. Как я говорил, Украину ждет переход в каменный век», — заявил он.

Кроме того, он заявил, что власти Киева намерены ужесточить контроль и «закрутить гайки». По его словам, планируется ввести уголовную ответственность и разрешить применение оружия в отношении тех, кто будет сопротивляться мобилизации. Также, как он отметил, изменения затронут и налоговое законодательство.

Ранее Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лжет, пытаясь предложить России прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США.