Раскрыта ситуация в Константиновке

Военный эксперт Марочко: ВС РФ берут в клещи группировку ВСУ в Константиновке

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Червоного позволит бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) взять в клещи дислоцированную в Константиновке группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Марочко сообщил, что взятие под контроль Червоного позволило российским солдатам начать «полноценные бои» на константиновском участке.

«Сейчас наши военнослужащие в основном давят [на ВСУ] с юга. Как раз для того, чтобы взять в клещи ту группировку, которая находится в Константиновке, и нарушить полностью логистику украинских боевиков, нам нужно продвигаться западнее от Часова Яра, что и делают наши военнослужащие», — добавил он.

8 декабря Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Червоное в Запорожской области. Бои в этом населенном пункте ведут подразделения группировки «Восток».