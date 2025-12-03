Реклама

Россия
12:12, 3 декабря 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Червоное в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Речь идет о поселке Червоное в Запорожской области, где бои ведут подразделения группировки «Восток».

Российским войскам удалось за сутки нанести поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе и Андреевка.

Украинские войска лишились более 235 бойцов, танка, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, немецкой САУ Panzerhaubitze 2000, чешской машины РСЗО Vampire и склада боеприпасов.

В ночь на 3 декабря ВСУ выпустили по регионам России 102 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего дронов — 26 — было уничтожено над Белгородской областью. Еще 22 беспилотника сбили над Брянской областью, 21 дрон — над Курской областью, 16 дронов — над Ростовской областью.

