Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили над Россией 102 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Такое число раскрыли в Минобороны.

Больше всего дронов — 26 — было уничтожено над Белгородской областью. Еще 22 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, 21 дрон — над Курской областью, 16 дронов — над Ростовской областью.

Кроме того, семь БПЛА сбили над территорией Астраханской области. Шесть дронов было уничтожено над Саратовской областью, а также четыре — над Воронежской областью.

До этого сообщалось, что Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Волчанска в Харьковской области. Тогда же российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки и Хомино Сумской области, а также Вильча в Харьковской.