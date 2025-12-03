Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 3 декабря 2025Россия

Раскрыто число сбитых за ночь над регионами России украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили над Россией 102 украинских БПЛА
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Такое число раскрыли в Минобороны.

Больше всего дронов — 26 — было уничтожено над Белгородской областью. Еще 22 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, 21 дрон — над Курской областью, 16 дронов — над Ростовской областью.

Кроме того, семь БПЛА сбили над территорией Астраханской области. Шесть дронов было уничтожено над Саратовской областью, а также четыре — над Воронежской областью.

До этого сообщалось, что Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Волчанска в Харьковской области. Тогда же российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки и Хомино Сумской области, а также Вильча в Харьковской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok