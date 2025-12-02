Реклама

Россия
12:35, 2 декабря 2025Россия

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль города в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Волчанска Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль город Волчанск Харьковской области. Об этом отчитались в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки и Хомино Сумской области, а также Вильча Харьковской.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Север» свыше 205 военнослужащих, 18 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Волчанска.

Как стало известно, в Волчанске армия России нанесла поражение более 23 тысячам солдат ВСУ, 8 тысяч из которых были ликвидированы. За 18 месяцев боев за город Киев потерял 46 процентов личного состава своей группировки, подчеркнули в российских силовых структурах.

    Все новости