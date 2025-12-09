Реклама

Экономика
20:55, 9 декабря 2025Экономика

В Москве в декабре расцвели анютины глазки и розы

В Москве в начале декабря расцвели анютины глазки и розы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Москве в начале декабря расцвели анютины глазки и розы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва красивая».

На снимках, опубликованных в источнике, можно увидеть цветок чайной розы, а также несколько анютиных глазок. Рядом с обоими растениями на земле лежат опавшие листья.

Помимо этого, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» раньше срока зацвели морозники, или рождественские розы, внешне похожие на подснежники. Причиной всех аномальных явлений стала теплая погода. Как правило, средняя температура начала декабря в Москве составляет минус 4,4 градуса Цельсия, однако в 2025-м столбики термометров показывают около нуля с постоянным переходом в плюсовые значения.

В начале ноября стало известно, что в «Аптекарском огороде» расцвела самая черная в мире орхидея-паук.

