Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 10 декабря 2025Ценности

60-летняя супермодель показала грудь в бюстгальтере

60-летняя супермодель Паулина Поризкова показала видео в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова показала видео в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

60-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном бюстгальтере с кружевом, который подчеркивал ее грудь. При этом она надела серебристую цепочку с кулоном, распустила седые волосы и продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа.

В подписи манекенщица указала, что собирается провести день дома, занимаясь писательством, приготовлением пищи и просмотром сериалов.

Ранее в декабре 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы бренда Intimissimi.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Иностранец с битой напал на россиянина и сбежал с места преступления

    Перечислены четыре вредные ошибки в душе

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка вернулась на родину

    Российская чиновница захотела запретить через суд обсуждать свою зарплату

    Шойгу высказался о завершении соглашения по СНВ

    Россия на «русской планете» поищет маркеры жизни

    Главная елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

    В ЕС захотели бессрочно заблокировать активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok