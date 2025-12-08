Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:02, 8 декабря 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы

Модель Хайди Клум в нижнем белье снялась для бренда Intimissimi
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum / @intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость позировала на размещенном фото в красном кружевном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. При этом она продемонстрировала фигуру.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Поверх перечисленных изделий звезда также надела короткий шелковый халат в тон. Образ завершили укладка и макияж.

Ранее в декабре Хайди Клум рассказала о результатах обработки организма от глистов. В августе знаменитость признавалась, что планирует провести чистку организма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

    Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву

    Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

    В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

    В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok