52-летняя Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы

Модель Хайди Клум в нижнем белье снялась для бренда Intimissimi

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость позировала на размещенном фото в красном кружевном нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера. При этом она продемонстрировала фигуру.

Поверх перечисленных изделий звезда также надела короткий шелковый халат в тон. Образ завершили укладка и макияж.

Ранее в декабре Хайди Клум рассказала о результатах обработки организма от глистов. В августе знаменитость признавалась, что планирует провести чистку организма.