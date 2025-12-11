Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:11, 11 декабря 2025Россия

Названы траты россиян на новогодние подарки

ТАСС: Большинство россиян отложат на новогодние подарки до 10 тысяч рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Большинство россиян (70 процентов) собирается выделить на подарки к Новому году не более 10 тысяч рублей. Об этом следует из исследования холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении журналистов ТАСС.

Как уточняется, при этом уложиться в сумму до 2 000 рублей хотят 21 процентов респондентов. Еще 26 процентов участников опроса заявили, что намерены потратить на близких в преддверии праздников от 2 001 до 5000 рублей, от 5 001 до 10 000 — 23 процента, от 10 001 до 15 000 рублей — 10 процентов, 15 001 до 20 000 рублей — четыре процента.

Потратить более 30 000 рублей хотят два процента соотечественников. Между тем, больше половины (51 процент) россиян однозначно решились наряжать елку и украшать дом к Новому году. Еще 22 процента опрошенных хотят сделать это в случае, если у них появится настроение. Совсем не планируют заниматься украшением дома 14 процентов респондентов, а еще 13 процентов пока решение не приняли.

Самыми активными в желании украшать дом стали россияне в возрастной категории от 35 до 44 (60 процентов). По всей видимости, это связано с наличием в семье маленьких детей.

Ранее россияне назвали квартиру у гор или моря самым желанным подарком на Новый год. Часть опрошенных призналась, что их желанием было бы получить подарок, который позволил бы закрыть долги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Президент Польши оказался не в курсе передачи истребителей Украине

    Подросток застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал там семь лет

    Названы траты россиян на новогодние подарки

    Военблогер сообщил о переходе под контроль ВС РФ важного города в ДНР

    Голливудская актриса похвалила русские бани в Нью-Йорке

    Жены водителей поблагодарили власти за возвращение секса

    Популярный фрукт оказался помощником в снижении холестерина

    На Украине пройдут аудиты в оборонной сфере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok