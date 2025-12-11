Названы траты россиян на новогодние подарки

ТАСС: Большинство россиян отложат на новогодние подарки до 10 тысяч рублей

Большинство россиян (70 процентов) собирается выделить на подарки к Новому году не более 10 тысяч рублей. Об этом следует из исследования холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении журналистов ТАСС.

Как уточняется, при этом уложиться в сумму до 2 000 рублей хотят 21 процентов респондентов. Еще 26 процентов участников опроса заявили, что намерены потратить на близких в преддверии праздников от 2 001 до 5000 рублей, от 5 001 до 10 000 — 23 процента, от 10 001 до 15 000 рублей — 10 процентов, 15 001 до 20 000 рублей — четыре процента.

Потратить более 30 000 рублей хотят два процента соотечественников. Между тем, больше половины (51 процент) россиян однозначно решились наряжать елку и украшать дом к Новому году. Еще 22 процента опрошенных хотят сделать это в случае, если у них появится настроение. Совсем не планируют заниматься украшением дома 14 процентов респондентов, а еще 13 процентов пока решение не приняли.

Самыми активными в желании украшать дом стали россияне в возрастной категории от 35 до 44 (60 процентов). По всей видимости, это связано с наличием в семье маленьких детей.

Ранее россияне назвали квартиру у гор или моря самым желанным подарком на Новый год. Часть опрошенных призналась, что их желанием было бы получить подарок, который позволил бы закрыть долги.