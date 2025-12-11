Собянин сообщил о продолжающихся попытках атаковать Москву

Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

Еще один летевший на Москву беспилотник сбили. О продолжающихся попытках атаковать город сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«[Силы] противовоздушной обороны министерства обороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», — написал Собянин.

По его информации, на место падения обломков дрона выехали специалисты экстренных служб. Другой информации о разрушениях на земле мэр не привел. Сведений о пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что Москва подвергается масштабной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Речь шла о 30 уничтоженных при подлете к городу дронах.