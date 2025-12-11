Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 11 декабря 2025Россия

Собянин сообщил о продолжающихся попытках атаковать Москву

Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Еще один летевший на Москву беспилотник сбили. О продолжающихся попытках атаковать город сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«[Силы] противовоздушной обороны министерства обороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», — написал Собянин.

По его информации, на место падения обломков дрона выехали специалисты экстренных служб. Другой информации о разрушениях на земле мэр не привел. Сведений о пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что Москва подвергается масштабной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Речь шла о 30 уничтоженных при подлете к городу дронах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Россиянин забрал миллионы рублей у бизнесменов и нашел способ оставить их себе

    Москалькова рассказала о судьбе желающих вернуться на родину украинцах в России

    Украинская теннисистка показала фото с отдыха в откровенном бикини

    Власти решили не усложнять ввоз пальмового масла в Россию

    Собянин сообщил о 32 сбитых при подлете к Москве дронах за ночь

    Япония пожаловалась генсеку НАТО на Россию и Китай

    Стало известно содержание приведшего к аресту знаменитой порнозвезды видео

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok