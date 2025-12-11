Собянин сообщил о 30 уничтоженных дронах при подлете к Москве

Собянин: За последние часы атаки уничтожено 30 летевших к Москве БПЛА

Москва подвергается масштабной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом с мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, за несколько часов дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших в сторону Москвы.

На места падения обломков выезжают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Собянин рассказал, что эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Он отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал».