Мир
08:10, 11 декабря 2025Мир

Япония пожаловалась генсеку НАТО на Россию и Китай

Bloomberg: Япония выразила генсеку НАТО обеспокоенность из-за России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу роста напряженности в сфере безопасности из-за Китая и России во время видеовстречи по делам Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Коидзуми проинформировал генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны Италии Гвидо Крозетто о предполагаемом использовании Китаем радаров управления огнем против японских истребителей, а также о совместном полете китайских и российских бомбардировщиков к югу от Окинавы», — заявили в Министерстве обороны Японии.

Глава японского оборонного ведомства также подтвердил намерение укрепить сотрудничество как с Рютте, так и с Крозетто. Он также вновь подчеркнул позицию Японии, согласно которой к развитию событий следует реагировать «спокойно, но решительно».

Как отмечает издание, это свидетельствует об усилиях Токио по заручению поддержкой со стороны более широкого международного сообщества.

7 ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис на Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону». В МИД России заявили, что воинственные заявления японских властей не только провоцируют напряженность в регионе, но также противоречат Конституции Японии.

