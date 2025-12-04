В МИД России возмутились воинственными заявлениями Японии

Захарова: Воинственные заявления Японии противоречат ее конституции

Воинственные заявления японских властей не только провоцируют напряженность в регионе, но также противоречат Конституции Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Воинственные заявления и действия нынешних японских властей не только провоцируют дополнительную напряженность в регионе, но и вступают в прямое противоречие с внутренним законодательством и основным законом страны — японской конституцией. Согласно ей, Япония отказалась от ведения войны как суверенного права нации», — возмутилась дипломат.

Захарова также подчеркнула, что российская сторона неоднократно призывала Японию вернуться к «истинному пацифизму» и прекратить следовать по пути ремилитаризации.

7 ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».