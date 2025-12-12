Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 12 декабря 2025Силовые структуры

Бывшая сотрудница МЧС получила срок после просмотра иностранных каналов

В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС осудили за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) бывшую сотрудницу МЧС осудили за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2022 года девушка являлась сотрудницей Государственной пожарной-спасательной части МЧС в ЛНР. Во время просмотра иностранных информационных ресурсов у нее сформировалась позиция по неприятию целей и задачей специальной военной операции. Через один из мессенджеров она связалась с представителем Главного управления разведки Украины и передала ему данные военного характера.

Суд приговорил ее к 10,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что собиравший информацию о российских военных украинец выслушал приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

    Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok