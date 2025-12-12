Бывшая сотрудница МЧС получила срок после просмотра иностранных каналов

В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС осудили за шпионаж

В Луганской народной республике (ЛНР) бывшую сотрудницу МЧС осудили за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2022 года девушка являлась сотрудницей Государственной пожарной-спасательной части МЧС в ЛНР. Во время просмотра иностранных информационных ресурсов у нее сформировалась позиция по неприятию целей и задачей специальной военной операции. Через один из мессенджеров она связалась с представителем Главного управления разведки Украины и передала ему данные военного характера.

Суд приговорил ее к 10,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что собиравший информацию о российских военных украинец выслушал приговор.