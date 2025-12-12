Дандыкин: ВС России могли уничтожить секретные объекты ВСУ в Кременчуге

Вооруженные силы (ВС) России с помощью ракет «Кинжал» могли уничтожить секретные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременчуге Полтавской области. Возможную цель ударов назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

«Просто так "Кинжалы" не летают, это очень дорогая ракета. Если ими наносится удар, то только целенаправленный, чтобы пробить многометровый слой бетона», — объяснил Дандыкин.

Эксперт напомнил, что в СССР при строительстве крупных промышленных объектов закладывались цеха, рассчитанные на работу даже после ядерного удара.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.