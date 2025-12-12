Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

В Подмосковье приезжий заставил девушку отдать ему часы родителей на 8,5 млн

В Подмосковье был задержан 30-летний приезжий подельник аферистов, похитивший у 17-летней жительницы Одинцова коллекцию дорогих часов, которая принадлежит ее родителям. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фигурант — уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Семь дорогих часов ему передал некий «экспедитор». Получив их, он сдал часы в ломбард. За них ему удалось выручить 8,5 миллиона рублей. Эти деньги он перевел на счет куратора, а себе оставил 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он арестован.

По данным правоохранителей, подростку позвонили неизвестные и представились службой доставки. Под предлогом получения посылки они попросили ее продиктовать код из SMS‑сообщения. После этого ей позвонили якобы сотрудники Роскомнадзора и правоохранители. Они обвинили ее в проведении финансовых операций на территории Украины и запугали уголовным преследованием. После этого злоумышленники потребовали ее показать по видеосвязи квартиру для того, чтобы оформить декларацию на имеющиеся у ее семьи предметы роскоши. Так, она показала аферистам коллекцию дорогих наручных часов. Тогда злоумышленники приказали ей передать их доверенным лицам для того, что провести специальный учет. Таким образом девушка отдала им сначала двое часов курьеру в Одинцове, а еще семь — другому посыльному в Москве.

